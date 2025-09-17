Sufre fuertes lesiones al chocar contra poste

Un automovilista resultó lesionado al proyectar su unidad motriz contra un poste de madera debido a exceso de velocidad.

El accidente se registró alrededor de las 15:00 horas en la avenida Mike Allen, o más conocida como brecha E-99 del parque industrial de Reynosa, como referencia frente a la maquiladora BBB o Johnson Controls, donde se había proyectado una unidad motriz que transportaba tarimas y el chofer se encontraba en el interior lesionado.

Al sitio arribaron brigadistas voluntarios y cuerpo de emergencia que realizaron acciones para rescatar del interior del camión al conductor, quien, al ser rescatado, fue trasladado a un nosocomio por paramédicos debido a que presentaba una herida en la cabeza y se quejaba de golpes internos.