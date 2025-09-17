Policía

Sufre fuertes lesiones al chocar contra poste

El accidente se registró en la avenida Mike Allen, o más conocida como brecha E-99 del parque industrial de Reynosa
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 17 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Sufre fuertes lesiones al chocar contra poste

El chofer del camión que transportaba tarimas resultó lesionado al proyectar la unidad motriz contra el poste de concreto.

Un automovilista resultó lesionado al proyectar su unidad motriz contra un poste de madera debido a exceso de velocidad.

El accidente se registró alrededor de las 15:00 horas en la avenida Mike Allen, o más conocida como brecha E-99 del parque industrial de Reynosa, como referencia frente a la maquiladora BBB o Johnson Controls, donde se había proyectado una unidad motriz que transportaba tarimas y el chofer se encontraba en el interior lesionado.

Al sitio arribaron brigadistas voluntarios y cuerpo de emergencia que realizaron acciones para rescatar del interior del camión al conductor, quien, al ser rescatado, fue trasladado a un nosocomio por paramédicos debido a que presentaba una herida en la cabeza y se quejaba de golpes internos. 

El automovilista declaraba que circulaba de sur a norte por la brecha E-99; al tomar una curva, perdió el control de la unidad motriz y terminó proyectándose contra el poste de concreto. Las autoridades indicaron que el hecho de perder el control pudo derivarse del exceso de velocidad y la falta de precaución al tomar la curva.

EL MAÑANA RECOMIENDA