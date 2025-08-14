Invade carril y provoca accidente

Un automovilista provocó un accidente vehicular al invadir carriles y al no realizar un alto, ocasionando cuantiosos daños materiales.

El accidente sucedió a eso del mediodía en la intersección del bulevar Morelos con San Luis Potosí para incorporarse al dicho bulevar, ya sea para ingresar a un gimnasio o tomar el carril para tomar la calle Veracruz, como referencia frente a la agencia de vehículos Chevrolet.

Agentes de Peritos de Tránsito acudieron a tomar conocimiento del percance, entrevistándose con el conductor de una camioneta Nissan tipo pick up de la empresa SADASO, quien expresó que circulaba de norte a sur por el bulevar Morelos cuando de pronto la camioneta de color negro salió de la calle San Luis, se cruzó sin hacer alto para tomar la intersección, provocando el percance.

El automovilista de la camioneta GMC Sierra de reciente modelo aceptó la responsabilidad del percance, señalando que circulaba de poniente a oriente por la calle San Luis Potosí, por lo que intentó cruzar el bulevar Morelos para tomar la intersección, pero no observó a la camioneta, por lo que se haría cargo de los daños materiales a la camioneta Nissan.