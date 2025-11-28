Automovilista distraída causa choque

La imprudencia de una automovilista al manejar a exceso de velocidad y no respetar un señalamiento de alto terminó provocando un choque.

El accidente sucedió pasadas las 15:00 horas en la intersección vial de las calles Emilio Portes Gil con Pedro J. Méndez de la colonia Del Prado, en donde elementos de la Guardia Estatal brindaron el auxilio a los automovilistas involucrados debido a que se percataron de la colisión porque realizaban recorridos de vigilancia por el sector e informaron a las autoridades viales.

Los peritos de tránsito se presentaron al sitio a realizar el peritaje, entrevistándose con el conductor de un carro Jetta de color rojo, quien expresó que circulaba de oriente a poniente por la calle Pedro J. Méndez, donde realizó un alto al llegar al cruce con la calle Emilio Portes Gil; al avanzar, fue impactado por el carro negro que no hizo alto al pensar que tiene un señalamiento en la esquina.

La conductora del carro Nissan Versa indicaba que se desplazaba de sur a norte por la calle Emilio Portes Gil y reconocía su responsabilidad, resaltando que no había observado el señalamiento del alto por un presunto descuido que tuvo mientras manejaba; por ello buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.