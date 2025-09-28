Policía

Tráiler impacta patrulla y deja 2 agentes heridos

El conductor escapa y abandona su unidad, ingresando a la empresa donde trabaja
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 28 / Septiembre / 2025 - 01:03 p.m.
Dos agentes de la policía vial resultaron lesionados cuando un tráiler impactó la patrulla en la que viajaban.

El chofer de la pesada unidad motriz se dio a la fuga dejando el tráiler abandonado e ingresó a la empresa Grupo Krabu donde trabaja.

Los hechos ocurrieron a los primeros minutos de hoy en la avenida Calzada Victoria con calle Marte R. Gómez de la colonia Pedro J. Méndez.

