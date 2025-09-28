Tráiler impacta patrulla y deja 2 agentes heridos

Tráiler impacta patrulla y deja 2 agentes heridosEl conductor escapa y abandona su unidad, ingresando a la empresa donde trabaja
Dos agentes de la policía vial resultaron lesionados cuando un tráiler impactó la patrulla en la que viajaban.
El chofer de la pesada unidad motriz se dio a la fuga dejando el tráiler abandonado e ingresó a la empresa Grupo Krabu donde trabaja.
Los hechos ocurrieron a los primeros minutos de hoy en la avenida Calzada Victoria con calle Marte R. Gómez de la colonia Pedro J. Méndez.
EL MAÑANA RECOMIENDA