Tráiler impacta patrulla y deja 2 agentes heridos

Dos agentes de la policía vial resultaron lesionados cuando un tráiler impactó la patrulla en la que viajaban.

El chofer de la pesada unidad motriz se dio a la fuga dejando el tráiler abandonado e ingresó a la empresa Grupo Krabu donde trabaja.

Los hechos ocurrieron a los primeros minutos de hoy en la avenida Calzada Victoria con calle Marte R. Gómez de la colonia Pedro J. Méndez.