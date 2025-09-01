Choca y se da a la fuga

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse contra un negocio, ocasionando cuantiosos daños materiales.

El percance se reportó a eso de las 08:30 horas en la rotonda ubicada en el cruce vial de la avenida Las Fuentes con calle Décima, más conocida como la primera rotonda de la colonia Aztlán, a donde arribaron cuerpos de rescate de protección civil al atender el reporte de la proyección contra un negocio denominado Siempre Natural.

Los encargados del negocio señalaron que fueron informados del percance; al arribar al negocio, se dieron cuenta del gran daño material que fue afectado, ya que el carro de color blanco se había metido al interior del carro, dañando la construcción y el mobiliario en el interior.

Resaltando que la unidad motriz Mazda de color blanco con placas XGP-346--B del estado de Tamaulipas había sido dejada a un costado del negocio, por lo que el propietario llamó al número de emergencia 911 para la intervención de las autoridades viales.

Los peritos de tránsito señalaron que la unidad motriz responsable del percance y de los daños materiales se encontraba en calidad de abandonada, resaltando que la unidad motriz se desplazaba a exceso de velocidad.



