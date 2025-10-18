Choca vehículo urbano con pasajeros a bordo

Un transporte público terminó ocasionando un accidente vehicular al intentar cruzar una principal calle sin hacer alto.

El accidente se registró minutos antes del mediodía en la carretera San Fernando-Reynosa, frente a la clínica del IMSS especializada 270, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar al menos a cinco pasajeros de un transporte público de la ruta Valle Soleado que resultaron con golpes menores tras el percance.

El accidente sucedió frente a las instalaciones de la clínica del IMSS 270, donde agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento.

Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance por lo que dialogaron con el automovilista de una camioneta Ford Ranger, quien declaró que transitaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa cuando, al llegar al cruce para entrar al IMSS 270, el micro lo chocó al dar una vuelta a la izquierda sin hacer alto.

El chofer del transporte público aceptó que reconocía su responsabilidad en el percance derivado de que se desplazaba de norte a sur por la carretera San Fernando-Reynosa cuando intentó ingresar al IMSS 270 para dejar pasaje, pero pensó que la camioneta haría alto para dejarlo pasar.



