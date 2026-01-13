Choca por alcance en puente elevado

Un descuido al conducir le cobró fractura a una automovilista porque ocasionó un accidente vehicular por alcance en puente elevado.

El accidente se registró a las 14:30 en el puente elevado conocido como La Paz o de Maki, que se ubica en el boulevard Miguel Hidalgo, esto en el carril de la izquierda en dirección de oriente a poniente, donde brigadistas voluntarios cerraron la circulación derivado de la colisión.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance entrevistándose con el conductor de un carro Kia de reciente modelo, que declaró que circulaba bajo el puente elevado, por lo que bajó la velocidad, siendo en ese momento impactado por alcance por la camioneta roja.

El automovilista de la camioneta FIAT reconocía la responsabilidad del accidente por alcance, argumentando que, por un descuido, no se percató de que el carro blanco bajó la velocidad al bajar el puente elevado, por lo que buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales; ya no hubo personas lesionadas.



