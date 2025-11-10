¡Embiste puesto de elotes!

Un comerciante ambulante terminó sin negocio debido a que un automovilista se llevó su puesto de encuentro.

Los hechos del accidente se dieron alrededor de las 20:00 horas en la avenida 20 de Noviembre, entre las calles Carmina y Blanca del fraccionamiento Reynosa, a donde una camioneta Jeep se proyectó contra un puesto ambulante de elotes.

Al sitio arribaron los paramédicos de Protección Civil y brigadistas voluntarios que brindaron atención médica en el lugar a por lo menos cuatro personas que se encontraban en el punto ambulantes entre clientes y propietario.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el conductor de la camioneta Jeep responsable del accidente, quien argumentó que se desplazaba de sur a norte por la avenida 20 de Noviembre, que presuntamente por razones desconocidas perdió el control de la unidad motriz y terminó provocando el percance.

Testigos del percance comentaron que la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad por dicha calle cuando intentó rebasar por la derecha sin bajar la velocidad, llevándose de encuentro el puesto del comerciante ambulante y quedando embancada sobre la calle.