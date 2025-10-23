Choca contra muro de puente y sufre vuelco

Una automovilista resultó lesionada al volcar su unidad motriz sobre la cinta asfáltica al proyectarse contra el muro de contención de un puente vehicular .

El percance se reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia alrededor de las 21:00 horas en el puente vehicular del libramiento Monterrey-Reynosa situado a la altura de la colonia Tecnológico, como referencia frente al supermercado Mi Tiendita.

Las llamadas de auxilio se realizaron al número de emergencia 911 por automovilistas que transitaban por el sector, acudiendo de inmediato las autoridades correspondientes.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado y personal del H. Cuerpo de Bomberos del municipio que rescataron del interior de una camioneta Nissan Pathfinder a la conductora, quien fue trasladada a un nosocomio para una valoración médica debido a que se quejaba de golpes internos.

AUTORIDADES INTERVIENEN

Los peritos de Tránsito y Vialidad municipal tomaron conocimiento del percance,.

Determinaron que la unidad motriz se desplazaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa cuando, por razones desconocidas, perdió el control de la camioneta.

Derivado de esta situación se proyectó contra el muro de contención y terminando su trayectoria volcándose sobre la cinta asfáltica.



