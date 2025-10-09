Choca contra ‘muro’ al ser impactada por tráiler

Una automovilista terminó proyectando su unidad motriz contra el muro de contención de un puente vehicular al ser chocada por un tráiler.

La colisión entre un tráiler de fletes y una camioneta Buick de reciente modelo se reportó minutos después de las 13:00 horas en el puente vehicular conocido como El Húngaro de la carretera Río Bravo-Reynosa al número de emergencia 911 debido al caos vial que estaba generando, pues estaban invadiendo ambos carriles.

Los peritos de Tránsito y Vialidad acudieron a tomar conocimiento del percance, entrevistándose con la conductora de la camioneta, quien declaraba que transitaba de oriente a poniente por el carril de la derecha de dicho tramo carretero.

Resaltando que bajó la velocidad por la lluvia y el tráfico generado por el cierre de la circulación de la carretera por la obra debajo del puente vehicular, cuando fue impactada por alcance por el tráiler; debido al encontronazo, perdió el control y terminó proyectándose contra el muro de contención del puente.

El chofer del tráiler aceptaba la responsabilidad del percance, comentando que transitaba en el mismo carril, pero al momento de intentar cambiar de carril, chocó a la camioneta, por lo que buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados.



