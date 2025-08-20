Choca a toda velocidad en la colonia Cavazos

El exceso de velocidad y la falta de precaución para cruzar una principal arteria fueron las causas de un aparatoso accidente vehicular.

El accidente ocurrió alrededor de las 22,00 horas en el cruce vial del boulevard Álvaro Obregón con Amado Nervo de la colonia Cavazos, a donde arribaron autoridades viales a tomar conocimiento del hecho tras ser notificados por el C5.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el conductor de un carro de Volkswagen Jetta de reciente modelo, que refería que circulaba por el bulevar Álvaro Obregón de oriente a poniente cuando, de manera irresponsable, se cruzó sin hacer alto una camioneta blanca, ocasionando el encontronazo.

Por su parte, el conductor responsable del accidente señalaba que circulaba por la calle Amado Nervo en la camioneta de la empresa cuando intentó cruzar el bulevar Obregón, pero no se percató del vehículo que se desplazaba a exceso de velocidad por dicha arteria vial, el cual lo proyectó en un costado del lado del copiloto.

Y así mismo, reconocía su responsabilidad, señalando que se haría cargo de los daños materiales ocasionados por medio de la empresa aseguradora.



