Choca auto con tráiler; deja mujer lesionada

Un accidente vehicular dejó como saldo a una mujer lesionada, una unidad motriz en pérdida total y un tráiler proyectado contra un árbol.

El percance se registró a eso de las 11:30 horas en el boulevard Espuelas con calle Fertilidad de la colonia Delicias, a donde arribaron personal del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos de protección civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer que viajaba como copiloto en un carro Ford Focus, quien resultó lesionada tras el encontronazo contra un tráiler de servicios primarios.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance entrevistándose con el automovilista, quien expresaba que se encontraba saliendo de la calle Fertilidad de oriente a poniente, por lo que al intentar incorporarse al boulevard Espuela, fue impactado por el tráiler que se desplazaba a exceso de velocidad, pero resaltaba que reconocía su responsabilidad.

El chofer del tráiler de servicios primarios indicaba que se desplazaba de sur a norte por el boulevard Espuelas cuando el carro salió sin hacer alto e invadiendo el carril, por lo que intentó esquivar el encontronazo, pero le fue imposible.

Tras el choque, perdió el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica, proyectándose contra el árbol y parte de la barda de un negocio.



