Invade carril y provoca graves daños a Mustang

Una automovilista provocó un accidente vehicular al invadir carril, ocasionando cuantioso daño material en un carro deportivo.

El accidente sucedió alrededor de las 14:00 horas en el cruce vial de la avenida Espuelas con calle Tolteco de la colonia Petrolera, como referencia a espaldas del casino Perforadores, en donde arribaron brigadistas voluntarios que apoyaron el auxilio vial y cierre de un carril para evitar otro percance.

El otro vehículo también muestra severos daños tras la colisión.

Un joven automovilista que conducía un carro Chevrolet Camaro de reciente modelo declaró a los oficiales de tránsito y vialidad que transitaba de oriente a poniente por la avenida Espuelas cuando el carro salió de una entrecalle y, sin hacer alto, cruzó invadiendo su carril, provocando el encontronazo.

La conductora de una camioneta Renault Kwid argumentaba que transitaba de norte a sur por la calle Tolteco cuando, al intentar incorporarse a la avenida, el carro de color rojo se desplazaba a exceso de velocidad, por lo que la impactó en un costado, sintiéndose afectada, pero los oficiales le señalaron ser la responsable del percance porque ella debería hacer alto y esperar que no vieran carros.