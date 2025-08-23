Reconocen labor de los bomberos

Tras el festejo y las felicitaciones al cuerpo de bomberos en su Día Internacional, coordinadores y empresarios restauranteros reconocen la gran labor del heroico cuerpo de bomberos de esta localidad.

El día de ayer se conmemoró el Día del Bombero; en entrevista con el coordinador Javier Lam de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos, señaló que día con día reconoce la gran labor del personal que integra el equipo del heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad.

Resaltando que el personal atendía aproximadamente 600 llamados de auxilio mensuales, desde incidentes con mascotas, accidentes vehiculares e incendios en la ciudad, con su vocación de servir y valentía, sin saber que van a regresar con vida tras atender algún servicio de auxilio.

Reconocía que el personal que integra el heroico cuerpo de bomberos en la localidad es de alrededor de 45 a 50 elementos, quienes realizan la gran labor de salvaguardar la integridad de los reynocenses y de su patrimonio, agregando que, a pesar de que cuenta con equipo suficiente, le faltan algunas áreas de equipamento especial, pero están trabajando para cubrir las necesidades para estar al cien por ciento.

El funcionario Javier Lam señaló que reconoció la gran labor que realizó el personal de bomberos el pasado seis de agosto del presente año, donde se registró el incendio en la recicladora, en donde estuvieron trabajando durante cinco días debido a la dimensión y los combustibles que se encontraban en el lugar. Resaltó que reconoce que son pocos los elementos que integran el cuerpo de bomberos, por lo que se estarán realizando algunas gestiones para aumentar la plantilla del personal, porque en algunos momentos son rebasados por los llamados de auxilio que atienden a la ciudad.

Cabe hacer mención de que un restaurante denominado Tim Hortons, ubicado en el bulevar Miguel Hidalgo, frente a la colonia Casa Bella, los invitó a comer para celebrar el Día del Bombero.