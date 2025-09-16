Disfrutan en CEDES Día de Independencia

En el CEDES de Reynosa vivieron y festejaron el Día de la Independencia de México entre comida y aguas frescas típicas.

La celebración del 215 aniversario de la Independencia de México se llevó a cabo también en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de esta localidad, donde la población penitenciaria tuvo la oportunidad de convivir con su familia visitante, personal directivo, administrativo y custodios.

Durante el festejo se realizaron juegos tradicionales, concursos de habilidad, degustación de alimentos y bebidas típicas, y para los niños se colocaron diversas estructuras inflables, por lo que en un lapso considerable las personas que se encuentran cumpliendo un proceso condenatorio pudieron celebrar y convivir con sus familiares las fiestas patrias.