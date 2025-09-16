Policía

Disfrutan en CEDES Día de Independencia

Juegos, concursos y degustaciones marcaron la celebración del 215 aniversario de la Independencia en CEDES Reynosa
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 16 / Septiembre / 2025 -
La población penitenciaria del CEDES de Reynosa celebró el 215 aniversario de la independencia de México con sus familias.

En el CEDES de Reynosa vivieron y festejaron el Día de la Independencia de México entre comida y aguas frescas típicas.

La celebración del 215 aniversario de la Independencia de México se llevó a cabo también en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de esta localidad, donde la población penitenciaria tuvo la oportunidad de convivir con su familia visitante, personal directivo, administrativo y custodios.

Durante el festejo se realizaron juegos tradicionales, concursos de habilidad, degustación de alimentos y bebidas típicas, y para los niños se colocaron diversas estructuras inflables, por lo que en un lapso considerable las personas que se encuentran cumpliendo un proceso condenatorio pudieron celebrar y convivir con sus familiares las fiestas patrias.

El personal directivo y de seguridad pública del Estado resaltó que con estas actividades buscan fortalecer la buena convivencia al interior; se estrechan las relaciones familiares y valores como el patriotismo, elementos que son fundamentales en el proceso de reinserción social.

