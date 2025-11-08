Familias facilitan fuga a causante de choque

Una joven automovilista responsable de un accidente vehicular se dio a la fuga con ayuda de familiares y agredió a las autoridades viales.

Los hechos de percance se dieron alrededor del mediodía en el boulevard Las Fuentes, entre Río Yaqui y Río Pesquería, de la colonia Fuentes Sección Lomas, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los automovilistas involucrados.

Posteriormente, llegaron peritos de tránsito que tomarían conocimiento del percance; al estar llevando a cabo las acciones, arribó una camioneta de reciente modelo tipo Suburban de color blanco sin placas, quienes señalaron ser familiares de una joven automovilista del carro Chevrolet Camaro, la cual era la responsable del percance.

Estos familiares, al observar la magnitud del accidente que ha ocasionado cuantiosos daños materiales en una camioneta Jeep Compass de reciente modelo, a un negocio y lesiones a la conductora.

Estas personas ayudaron a la joven conductora a darse a la fuga del lugar del accidente, al grado que agredieron a los peritos de tránsito e incluso una mujer se le atravesó a la patrulla de tránsito para ayudar a que la camioneta tipo Suburban o Tahoe se diera a la fuga a exceso de velocidad. Cabe resaltar que estas acciones fueron grabadas por testigos y afectados en el percance.

El accidente se dio cuando el carro Chevrolet Camaro de color rojo transitaba a exceso de velocidad por el boulevard Las Fuentes de sur a norte, por lo que impactó a la camioneta Jeep Compass al invadir carril, y ocasiona que esta termine proyectándose contra el negocio.



