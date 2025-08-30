Causa choque y deja a menor lesionado

Un automovilista que ocasionó un percance por alcance se dio a la fuga, dejando como saldo a una menor de edad lesionada y cuantiosos daños materiales en la camioneta afectada.

El percance sucedió alrededor del mediodía en la carretera Río Bravo-Reynosa, debajo del puente elevado ubicado frente al centro comercial Mi Tiendita del fraccionamiento Reynosa, donde había terminado su trayectoria una camioneta Renault contra una columna de concreto del puente vehicular.

Al sitio se presentaron paramédicos de Protección Civil que brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio a una menor de edad lesionada, quien presentaba una herida en la cabeza tras impactarse contra el parabrisas de la camioneta tras el encontronazo.

El automovilista de la camioneta declaró a los peritos de tránsito municipal que transitaba de oriente a poniente por el carril de la izquierda de la carretera Río Bravo-Reynosa cuando fue impactado por alcance por una camioneta tipo Chevrolet Suburban de color gris que se dio a la fuga.

Tras el fuerte encontronazo, perdió el control del volante y la unidad motriz, por lo que terminó proyectándose contra la columna de concreto del puente vehicular; resaltando que su hija resultó lesionada y cómo puede ser que haya gente que haga dichas acciones y huya sin hacerse cargo de sus actos.



