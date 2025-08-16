Se cruza en rojo y causa accidente

Una automovilista ocasionó el percance vehicular al no lograr frenar tras el cambio a la luz roja, causando cuantiosos daños materiales.

El percance sucedió en el cruce vial de la avenida Miguel Alemán con boulevard Inglaterra de la colonia La Cañada, a un costado del CECATI 116, esto alrededor de las 10:30 horas, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas involucrados.

La conductora de una camioneta Volkswagen de color arena comentaba que se encontraba haciendo alto de poniente a oriente sobre el bulevar Miguel Alemán debido al rojo del semáforo, por lo que al tocarle el verde, avanzó, siendo en ese momento impactada por un carro que no se detuvo al cambio de la luz del señalamiento.

Las autoridades de tránsito se entrevistaron con la conductora del carro Chevrolet Aveo de color rojo, quien argumentaba que circulaba de norte a sur por el bulevar Inglaterra cuando tuvo por algunos segundos un descuido al conducir, por lo que no observó el cambio de luz de semáforo, reconociendo su responsabilidad, señalando que se haría cargo de los daños materiales ocasionados por su descuido.



