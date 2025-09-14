Atoran bolsas con yerba al catear casa en La Chalupa

Las autoridades investigadoras de esta localidad continúan combatiendo el delito de narcomenudeo y, siguiendo una línea de investigación, realizaron un cateo y decomiso de drogas.

Los agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo por el delito de narcomenudeo en su modalidad de comercio luego de diversas líneas de investigación presentadas al ministerio público.

El mandamiento judicial fue otorgado por una jueza de control y cumplimentado en un inmueble ubicado en el barrio La Chalupa, de la Frontera Chica y asignado a la delegación de Reynosa, donde se realizó el acordonamiento y despliegue policiaco por los elementos de seguridad.

Durante la diligencia, peritos procesaron el domicilio y aseguraron bolsas de plástico transparentes que contenían hierba seca en color verde con características propias de la marihuana, por lo que los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.