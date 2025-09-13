Decomisan droga en cateo a un domicilio

Elementos investigadores de la SEDENA y Guardia Nacional realizaron un cateo en un domicilio, localizando drogas, siguiendo una línea de investigación.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Satélite, por agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano (SEDENA), quienes ejecutaron la orden de cateo por el delito de narcomenudeo.

En el sitio se realizó un fuerte despliegue policiaco y acordonamiento; al ingresar al domicilio, las autoridades y personal de servicios periciales se aseguraron bolsas plásticas cerradas que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados por el personal de servicios periciales para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.