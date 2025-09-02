Aseguran droga en cateo de una casa

Las autoridades investigadoras, al continuar con las investigaciones por el delito de narcomenudeo, realizaron un cateo asegurando drogas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial, otorgado por la autoridad competente, fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la colonia Lucha Social de la frontera chica.

Durante la ejecución del cateo, se aseguró mochila de color negro, con bolsas de plástico transparente con hierba verde seca, con características similares a la marihuana. El inmueble quedó asegurado conforme a derecho.

Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.