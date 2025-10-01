Catean inmueble e incautan drogas

Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial, autorizado por el Agente del Ministerio Público, se realizó en un inmueble localizado en el Fraccionamiento del Valle, en donde se llevó a cabo un fuerte despliegue policiaco por los elementos de la SEDENA y de los Agentes de la Policía Investigadora.

En el sitio los uniformados localizaron y aseguraron bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana; además, bolsas pequeñas con material granulado con características similares al cristal y radio negro de la marca Kenwood.

Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados y embalados por el personal de servicios periciales que pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó asegurado conforme a derecho, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirmó su compromiso de combatir los delitos contra la salud y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.



