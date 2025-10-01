Catean inmueble e incautan drogas

Catean inmueble e incautan drogasLos policías realizan fuerte despliegue en Fraccionamiento del Valle
Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano (SEDENA) y de la Guardia Nacional.
El mandamiento judicial, autorizado por el Agente del Ministerio Público, se realizó en un inmueble localizado en el Fraccionamiento del Valle, en donde se llevó a cabo un fuerte despliegue policiaco por los elementos de la SEDENA y de los Agentes de la Policía Investigadora.
En el sitio los uniformados localizaron y aseguraron bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana; además, bolsas pequeñas con material granulado con características similares al cristal y radio negro de la marca Kenwood.
Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados y embalados por el personal de servicios periciales que pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó asegurado conforme a derecho, para continuar con las investigaciones correspondientes.
Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirmó su compromiso de combatir los delitos contra la salud y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.