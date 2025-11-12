Hallan cadáver en casa abandonada

Autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un domicilio abandonado.

Los hechos del hallazgo se registraron alrededor de las 22:00 horas en el domicilio ubicado en el cruce vial del Boulevard del Maestro con calle Elías Piña de la colonia Fuentes, la vivienda conocida como la casa de los Duendes por la decoración que tenía anteriormente.

Elementos de la Guardia Estatal se presentaron para atender el reporte de una persona sin vida, confirmaron el hallazgo y procedieron a notificar a las autoridades correspondientes y a realizar el acordonamiento del lugar.

Al dar fe del hallazgo, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro.

Resaltando que el cadáver presenta avanzado estado de descomposición, por lo que ya sería la autopsia la que determinaría las causas de la muerte y poder establecer una posible identidad en el SEMEFO.

Los elementos policiacos se entrevistaron con un joven que reportó el hallazgo al número de emergencia 911, quien resaltó que se encontraba realizando algunas grabaciones en el interior de la casa cuando encontró el cuerpo sin vida, resaltando que había ingresado a la vivienda sin permiso del propietario.



