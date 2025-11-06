Recuperan agentes viales carro con reporte de robo

Elementos de Tránsito Estatal realizaron la recuperación de un carro con reporte de robo.

Los elementos de Tránsito Estatal resaltaron que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia por la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del Fraccionamiento Misión Santa Fe, se percataron de que se encontraba una unidad motriz de color negro mal estacionada sobre la carpeta asfáltica.

Por tal motivo, procedieron a detenerse para realizar la inspección en el vehículo, el cual se encontraba abandonado. Al verificar el número de serie en la plataforma México del vehículo Chevrolet Malibu de color negro sin placas, arrojó que contaba con reporte de robo.

El personal de la Dirección de Tránsito Estatal realizó la recuperación del automóvil con reporte de robo, siendo asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para que continuara con la devolución e investigaciones correspondientes.



