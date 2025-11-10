Vincula juez a sujeto a proceso por cargos de violación

Un juez terminó la vinculación a proceso contra un imputado por el delito de violación contra una menor de edad.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel Humberto "G", por el delito de violación agravada en contra de una persona menor de edad.

Un juez de control emitió la resolución tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, con los que implica al imputado en el ilícito, el cual ocurrió el 26 de julio del 2022 en una colonia al poniente de este municipio.

El juzgador concedió un término de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida de prisión preventiva para el imputado durante el desahogo de la investigación.

Las autoridades judiciales señalaron que refrendan su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la libertad sexual y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.



