Recibe 40 años de cárcel por feminicidio

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, obtuvo sentencia de 40 años de prisión contra Eduardo Ismael "R" por el delito de feminicidio.

Un Tribunal de Enjuiciamiento decretó la medida, después de que el Agente del Ministerio Público presentara elementos que demostraron fehacientemente la responsabilidad del hoy sentenciado en el citado delito, registrado el 3 de enero del 2024 en la colonia Villa Esmeralda de este municipio, donde privó de la vida a la víctima.

La autoridad judicial también estableció que Eduardo Ismael "R" deberá pagar una multa de 54 mil 285 pesos, así como 158 mil 295.06 pesos como reparación del daño y la suspensión de derechos civiles y políticos durante su internamiento, y con acciones como estas reafirma su compromiso de no permitir impunidad a quienes atentan contra la vida de las mujeres tamaulipecas.

Eduardo Ismael "R" fue sentenciado a cuarenta años de prisión. por el delito de feminicidio.

Cabe hacer mención de que los hechos quedaron al descubierto en dicho día y año tras el hallazgo del cadáver de la mujer, esto alrededor de las 11:30 horas por los elementos de la Guardia Estatal que arribaron al terreno baldío y en montado ubicado a un costado del fraccionamiento Halcón, como referencia al finalizar la calle Gavilanes, esto al atender un llamado de auxilio anónimo ingresado al C5 reportándoles a la persona tirada en el lugar.

Los elementos forenses señalaron que la víctima se trataba de una mujer de algunos 25 a 30 años de edad, quien portaba una vestimenta de suerte de color rojo y pantalón de mezclilla, y resaltaron que la fémina presentaba huellas de violencia ocasionadas por golpes debido a los hematomas que se le apreciaban en su humanidad.



