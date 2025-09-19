Carambola vehicular deja varios lesionados

El chofer de un camión se dio a la fuga luego de invadir carriles en sentido contrario y ocasionar un accidente múltiple, dejando personas lesionadas.

El percance se reportó en el cruce vial libramiento Monterrey-Reynosa con bulevar Bugambilias; se dio alrededor de las 16:30 horas a los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes por medio de automovilistas que solicitaban diversas unidades médicas al ver a varias personas lesionadas en la carambola múltiple, resaltando a pasajeros de un autobús.

Al sitio arribaron personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, que realizaron acciones de rescate y extracción de personas que se encontraban atrapadas en el interior de unidades motrices y pasajeras de un autobús, por lo que paramédicos de la Cruz Roja, de Protección Civil del Municipio y del Estado, tras las acciones de rescate, brindaron atención médica en el lugar y trasladaron a un nosocomio al menos a siete personas lesionadas tras el fuerte encontronazo.

El chofer del autobús declaró a las autoridades de la Guardia Nacional Sección Camino que se encontraba realizando un alto sobre el libramiento Monterrey-Reynosa en dirección de poniente a oriente al tener la luz roja del semáforo.

En ese momento, el camión de color blanco que se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente por el libramiento invadió el carril, dirigiéndose directamente contra el autobús y los carros detenidos, chocando de forma frontal. Cabe resaltar que el chofer de este vehículo responsable se dio a la fuga tras provocar el múltiple percance.

Las autoridades de la Guardia Nacional señalaron que tomaron conocimiento del percance, señalaron que la unidad motriz presunta responsable y los hechos viales serían turnados a la unidad investigadora correspondiente debido a las lesiones ocasionadas a las personas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por los diversos vehículos.







