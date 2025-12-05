Conductora provoca carambola vehicular

Una conductora ocasionó una carambola vehicular al no respetar un señalamiento del alto, causando cuantiosos daños materiales en dos vehículos afectados.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce vial de la calle Río Mante con calle Once de la colonia Ampliación Longoria, como referencia a un costado de un restaurante de comida rápida, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron una valoración médica en el lugar a tres automovilistas involucrados en el choque, por lo que no se requirió el traslado a un nosocomio.

¿Cómo ocurrió la carambola vehicular en Reynosa?

El conductor de un carro Nissan Sentra expresó a los peritos de tránsito que transitaba de norte a sur por la calle Río Mante cuando, al llegar a dicho cruce vial, la camioneta de color rojo se cruzó sin hacer alto, por lo que se impactó contra ella. Tras el encontronazo, terminó su trayectoria proyectándose contra la camioneta de color gris.

Por su parte, la conductora de la camioneta Ford Bronco de reciente modelo expresaba que se encontraba haciendo alto en la calle Once en espera para poder cruzar cuando sucedió el choque entre el carro y la camioneta que no hizo alto, por lo que el carro se impactó contra su camioneta.

Detalles del accidente en colonia Ampliación Longoria

Las autoridades viales dialogaron con la automovilista de la camioneta Ford Edge, presunta responsable, quien argumentaba que sí había realizado el alto cuando circulaba de poniente a oriente por la calle Once; después de algunos minutos, aceptó la responsabilidad, por lo que buscó llegar a un acuerdo con los automovilistas afectados para la reparación de daños ocasionados.