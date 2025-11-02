Un descuido al manejar provoca carambola vial

Un conductor ocasionó daños materiales en dos vehículos al provocar una carambola, esto por un descuido al manejar.

El accidente sucedió a eso de las 10:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa con avenida De Los Pinos, esto frente a las antigua Maquiladora Javil, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los tres conductores involucrados en la carambola.

El conductor de una camioneta Honda de reciente modelo declaró que transitaba de poniente a oriente por el libramiento cuando realizó un alto al tener la luz del semáforo en rojo, debido a que daría vuelta a la izquierda. En ese momento fue impactado por alcance por la camioneta y terminó proyectándose contra la unidad motriz detenida delante de él.

El segundo automovilista afectado refería que estaba haciendo alto en dicho carril y arteria vial cuando fue impactado por alcance por la primera camioneta involucrada.

El conductor de la camioneta Jeep de color gris reconocía su responsabilidad en el percance, argumentando que tuvo un descuido al conducir, por lo que no observó cuando la camioneta delante de él hizo alto y que el semáforo estaba en rojo, por lo que buscaría la manera de llegar a un acuerdo para la reparación de daños materiales.