Se descuida y provoca carambola

Se descuida y provoca carambolaCausa accidente conductor de microbús en el bulevar Hidalgo
El percance sucedió alrededor de las 13:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo con Río Álamo de la colonia Longoria como referencia, frente a una farmacia similares, donde se encontraban en el carril de la derecha las tres unidades motrices, obstruyendo la circulación vial por algunos minutos.
Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con los conductores de las unidades motrices afectadas, que eran una camioneta Jeep y una Mitsubishi, quienes indicaban que se encontraban haciendo alto sobre dicha arteria vial cuando de pronto se produjo la carambola provocada por el transporte público.
El chofer del transporte público de la ruta Las Granjas aceptaba la responsabilidad declarando que circulaba de poniente a oriente por el bulevar Miguel Hidalgo cuando tuvo un descuido al conducir, por lo que no pudo frenar a tiempo para evitar el encontronazo. Resaltó que buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños de los dos vehículos.