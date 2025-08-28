Se descuida y provoca carambola

El percance sucedió alrededor de las 13:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo con Río Álamo de la colonia Longoria como referencia, frente a una farmacia similares, donde se encontraban en el carril de la derecha las tres unidades motrices, obstruyendo la circulación vial por algunos minutos.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con los conductores de las unidades motrices afectadas, que eran una camioneta Jeep y una Mitsubishi, quienes indicaban que se encontraban haciendo alto sobre dicha arteria vial cuando de pronto se produjo la carambola provocada por el transporte público.