Salta motor de vehículo en carambola automotriz

Un automovilista resultó lesionado al verse involucrado en una aparatosa carambola que provocó que el motor de un vehículo quedara sobre la cinta asfáltica tras el fuerte encontronazo.

El accidente sucedió alrededor de las 09:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia frente a la refaccionaria Treviño, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a dos automovilistas involucrados en la carambola entre un carro Ford Focus, Ford Edge y un tráiler propiedad de la refaccionaria Treviño.

Los peritos de tránsito acudieron a tomar conocimiento, entrevistándose con el chofer del tráiler de la empresa Treviño, quien comentaba que transitaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa en el carril de la baja velocidad cuando colocó la direccional para dar vuelta a la derecha y bajó la velocidad; fue en ese momento cuando se impactó el carro gris en la parte trasera y se generó la carambola.

El automovilista de la camioneta Edge refería que circulaba por el carril central cuando el carro de color gris invadió su carril y lo impactó tras impactar contra el tráiler.

Por su parte, el conductor lesionado del carro Focus expresaba que se desplazaba en la misma dirección y carril del tráiler, pero detrás de este, cuando no observó que bajó la velocidad y daría vuelta, por lo que intentó volantear y evitar el encontronazo sin lograrlo. Cabe resaltar que, tras el fuerte impacto contra el tráiler, el motor del carro se desprendió, quedando sobre la cinta asfáltica.



