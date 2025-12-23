Camioneta volcada en la Voluntad y Trabajo

El exceso de velocidad provocó que un automovilista terminara con su unidad motriz volcada en una plaza municipal.

El accidente se reportó al número de emergencia 911 alrededor de las 08:00 horas, que alertaba a las autoridades y cuerpos de emergencia informando que en las calles Jose Maria Morelos con Guadalupe Victoria de la colonia Voluntad y Trabajo se había volcado una camioneta, como referencia en plena plaza municipal.

Al sitio se constituyeron peritos de tránsito y personal de Protección Civil, pero no tomaron conocimiento, ya que no había nada; en el lugar solo se apreciaban las huellas de lo que fue un accidente y daño a un árbol, ya que no se encontraba la unidad motriz en el lugar.

Vecinos del sector que alertaron al número de emergencia indicaron que la unidad motriz se había dado a la fuga, ya que posibles familiares del conductor lo ayudaron colocando el vehículo con las llantas en la tierra nuevamente y la remolcaron, retirándose del sitio.



