Tránsito recupera camioneta robada

Elementos de Tránsito Estatal realizaron la recuperación de una camioneta con reporte de robo y aseguramiento de equipo táctico tras un rescate del canal Rodhe.

Los hechos quedaron al descubierto por los uniformados estatales y personal de protección civil que atendieron el reporte del C5 que les indicaba el accidente de una unidad motriz que había terminado en el caudal del canal Rodhe del área de la Ribereña.

El personal de rescate acuático de Protección Civil, al realizar las maniobras y ayuda de una grúa, logró rescatar la camioneta pick-up de color azul de reciente modelo del interior del canal Rodhe, determinando que no había personas en el interior.

Los efectivos de Tránsito Estatal realizaron una inspección, detectando en el interior dos chalecos y dos portacargadores, y al realizar la verificación del número de serie de la unidad motriz, arrojó que contaba con reporte de robo.

Por ello realizaron el aseguramiento de la camioneta y de los indicios encontrados en el interior, siendo puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.



