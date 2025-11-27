Sale veloz del camino y termina en el camellón

Una unidad motriz terminó en el camellón central debido al exceso de velocidad y por evitar un choque.

El incidente se registró a eso de las 07:00 horas en el boulevard Miguel Hidalgo, como referencia a unos metros del retorno ubicado en la colonia La Cima, en donde se encontraba una camioneta Chevrolet Equinox en el canalito del camellón central.

Las autoridades de tránsito y vialidad se presentaron a tomar conocimiento, entrevistándose con la conductora de la unidad motriz, quien resultó ilesa tras el accidente al salirse de la cinta asfáltica, causándole daños materiales menores.

La automovilista expresó sobre el incidente que transitaba de poniente a oriente por el boulevard Miguel Hidalgo cuando presuntamente un carro le cerró el paso y, por evitar chocarlo, volanteó, saliendo de la cinta asfáltica y cayendo al canalito del camellón central.