Abandonan camioneta de lujo en el Anzaldúas tras accidente

Un automovilista en presunto estado de ebriedad se dio a la fuga tras provocar un accidente que culminó con la caída de su vehículo al canal Anzaldúas.

El percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el cruce vial del bulevar Tiburcio Garza Zamora con la calle Versalles, en la colonia Beatty. Cuerpos de emergencia acudieron al sitio luego de atender el reporte a la línea 911.

En el lugar, una camioneta GMC Sierra de modelo reciente se proyectó, derribó los barandales del puente y terminó en el caudal del agua.

Tras varias horas de maniobras para rescatar la camioneta y colocarla en tierra firme, las autoridades señalaron que la unidad motriz se encontraba en calidad de abandonada.

Algunos testigos del incidente comentaron que el conductor y su acompañante se dieron a la fuga, presumiblemente debido a que se encontraban en estado de ebriedad. Cabe resaltar que en el interior del vehículo se encontraron varias botellas de cerveza, tanto llenas como vacías, lo que refuerza la versión del consumo de alcohol.

Las autoridades ya investigan los hechos.



