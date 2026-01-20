Colisionan camión recolector y tráiler

Dos empleados de una empresa recolectora de basura resultaron lesionados al verse involucrados en un accidente vehicular entre dos pesadas unidades motrices.

Los hechos del accidente se dieron a eso de las 14:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa en dirección de poniente a oriente, esto frente a las instalaciones de la empresa recicladora Reynosa, en donde terminó su trayectoria un camión recolector de basura de una conocida empresa.

Los empleados que viajaban en dicha unidad motriz resultaron lesionados tras el encontronazo con un tráiler de doble remolque y tras la proyección contra la barda, por lo que fueron auxiliados y trasladados a un nosocomio por los paramédicos de la Cruz Roja que atendieron el llamado de auxilio.

Los dos ocupantes del camión recolector de basura resultaron lesionados tras el percance.

El chofer de dicho camión recolector de basura comentó que transitaba por el tramo carretero cuando el tráiler de doble remolque cambió de carril de manera repentina, impactándolo con la segunda caja y, tras el cierre, provocó que perdiera el control del camión recolector, siendo arrastrado contra la barda.

Los peritos de tránsito y vialidad realizaron las diligencias del percance y se entrevistaron con el chofer del tráiler de doble remolque de la empresa FEMAREY, quien declaró que se desplazaba por el carril central y señaló que fue impactado por el camión recolector.

Cabe resaltar que las autoridades viales turnaron el hecho vial a la unidad investigadora en turno para determinar la responsabilidad debido a las lesiones de las dos personas y los cuantiosos daños materiales a la propiedad y a la unidad motriz.