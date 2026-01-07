Detectan cámaras no integradas con el C5

Personal de asuntos internos de seguridad pública estatal detectó cámaras de videovigilancia en la delegación municipal que no están integradas con el C5, como lo marca el protocolo de seguridad.

En una visita inesperada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal por el personal de asuntos internos de Seguridad Pública Estatal, quienes se presentaron a realizar una inspección a los uniformados de la Guardia Estatal y al área de barandilla.

En el recorrido, los funcionarios estatales de Seguridad Pública indicaron que había un señalamiento por la colocación de cámaras de videovigilancia no enlazadas al centro de control y vigilancia C5, las cuales fueron detectadas en el estacionamiento, acceso principal y en los pasillos, por lo que se podría iniciar un proceso por esta situación irregular y por no llevarse a cabo los protocolos para la colocación de estos aparatos en una dependencia de seguridad.

Cabe hacer mención de que desde el pasado ocho de julio del año 2025 esta casa editora informó de la colocación de estas cámaras de videovigilancia en la dependencia de seguridad pública municipal por órdenes del coordinador Lic. Geovannia F. Barrios Moreno.

En la sesión, resaltó que desconoce quién o qué área administrativa del municipio está verificando las imágenes que están brindando estas cámaras, ya que regidores de cabildo señalaron que no tuvieron una sesión para la autorización de la compra y la colocación de estos equipos, como en su momento se realizó con la autorización de compra y colocación de cámaras de videovigilancia en las patrullas de tránsito y las que portan los agentes viales.

Tras una debida autorización, se debe seguir un protocolo al ser una dependencia de seguridad, como que los equipos de videovigilancia que lleguen a ser colocados deben contar con un alto grado de seguridad para evitar que sean hackeados por otras personas o la delincuencia organizada.

Cabe hacer mención de que técnicos en equipo de cámaras de seguridad señalaron en su momento que este tipo de cámaras de video observadas en la imagen son de fácil acceso para hackear al ser por Wi-Fi y por lo que no cuentan con DWR o de circuito cerrado; ya que no cuenta con las medidas de seguridad, se pone en riesgo la integridad del personal porque se desconoce quién o quiénes monitorean las acciones de las autoridades.







