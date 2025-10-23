Desmantela la GE cámaras de video

Los elementos de la Guardia Estatal dan un golpe al grupo del crimen organizado al lograr ubicar y desmantelar cámaras de video vigilancia clandestinas en la ciudad.

Derivado del aseguramiento en días pasados de aparatos de video vigilancia en la ciudad, los uniformados realizaron un operativo cauteloso que incluyó distintos puntos de esta localidad.

Estas actividades concluyeron con el aseguramiento de dieciséis cámaras de video vigilancia clandestinas.

Los elementos de la Guardia Estatal realizaron el operativo con el propósito de retirar las cámaras de video vigilancia clandestinas colocadas por grupos criminales.

UBICADOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS

Los equipos de video vigilancia se encontraban en puntos estratégicos de la ciudad, siendo colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, que se encontraban ubicados en los bulevares del Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y otro en el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

Al cuestionar a algunas personas que desconocían la procedencia de estos aparatos, señalaron que presuntamente fueron instalados por grupos del crimen organizado para ser utilizados para monitorear las acciones y los movimientos de corporaciones de seguridad y la población civil.

Los uniformados de la Guardia Estatal desmantelaron y decomisaron las dieciséis cámaras de video vigilancia clandestinas y nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema de estas.

Los aparatos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes mediante la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.