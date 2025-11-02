Aseguran un vehículo con blindaje artesanal

En dos acciones por elementos de la Guardia Estatal realizaron el aseguramiento de una cámara de videovigilancia clandestina y el vehículo con blindaje artesanal.

El primer hecho ocurrió en horas de la tarde en la colonia La Cañada, como referencia por el plantel educativo El Conalep, donde los elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia y prevención.

El personal de la corporación se percató de un extraño aparato en un poste de concreto; al inspeccionar, localizaron una cámara de videovigilancia instalada de manera clandestina sobre el poste, por lo que realizaron el retiro y aseguramiento del aparato.

El segundo aseguramiento se dio en el Ejido Congregación Garza de este municipio, por los uniformados de la Guardia Estatal; al estar en acciones de prevención y recorridos de vigilancia por las brechas de las áreas rurales, detectaron una unidad motriz abandonada entre el camino.

Al revisar la unidad motriz tipo Jeep Cherokee, modelo 2007, se confirmó que contaba con blindaje artesanal en el medallón y blindaje de agencia en el parabrisas y las cuatro puertas, por lo que llevaron a cabo el acordonamiento y decomiso del vehículo.

En ambos casos, los aseguramientos de la cámara de videovigilancia clandestina y de la camioneta con blindaje artesanal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que continuaran con la investigación correspondiente.