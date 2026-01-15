Cae presunto delincuente tras persecución y colisión

Un hombre fue detenido por el presunto delito de halconeo y posesión de objetos prohibidos tras una persecución que terminó en accidente vehicular, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Estado.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que se encontraban realizando recorridos de vigilancia por la colonia Jesús Vega Sánchez cuando detectaron un vehículo de color gris, el cual, al ver la presencia de las patrullas, emprendió la huida y realizó acciones evasivas, por lo que se inició una persecución y despliegue policiaco en el sector.

La persecución concluyó en el cruce vial de las calles Daila y Francisco Villa de dicha colonia con un accidente vehicular, en el cual el vehículo Toyota provocó la colisión contra la unidad motriz, causando daños materiales por los cuales deberá responder.

Tras el percance, se logró la detención del conductor de dicha unidad motriz, por lo que realizaron una inspección en el interior del vehículo y aseguraron dos radios de comunicación alfanuméricos marca Sonim, un teléfono celular color negro y doce artefactos metálicos prohibidos conocidos como "ponchallantas".

El hombre detenido por presunto delito de halconeo, así como los objetos y el vehículo Toyota color negro, sin placas de circulación, cuyo número de serie fue verificado en Plataforma México sin reporte de robo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para las investigaciones correspondientes.



