Cae con camioneta a un dren y escapa

Los hechos se registraron cerca de las 07:00 horas de ayer en el bulevar Villas de Esmeralda a la altura de la calle Rodhe 1 sitio hasta el que arribaron autoridades viales.

De manera preliminar dieron a conocer que la camioneta Chevrolet Equinox, blanca, circulaba de poniente a oriente y al llegar a la altura del tianguis perdió el control del volante para que finalmente terminara en el fondo del dren.

Policías de vialidad arribaron hasta el lugar para tomar conocimiento y para recabar la información necesaria para realizar su respectivo informe y deslindar responsabilidades.

POR ALCANCE

Un choque por alcance se registró sobre la carretera a Río Bravo la tarde de ayer.

Los hechos ocurrieron a las 16:40 horas, a la altura de la colonia López Portillo. El choque fue entre una camioneta Buick Torrent de color guinda y una Nissan Pathfinder de color blanco.

El conductor responsable es el que conducía la Nissan Pathfinder, pues no conservó distancia y se impactó por atrás de la otra unidad que frenó su marcha porque había fila.

Durante el percance no se reportaron personas lesionadas, pues aparte no fueron muchos los daños. Ambos conductores descendieron de la unidad para dialogar y al no llegar a un acuerdo pidieron la intervención de los peritos de Tránsito. Los agentes viales acudieron al lugar para tomar conocimiento y así deslindar responsabilidades.

Solo daños dejó este choque por alcance en la carretera a Río Bravo.