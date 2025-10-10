¡Cae de reversa al canal Rodhe!

Un automovilista terminó con su unidad motriz en el interior del caudal del canal Rodhe al fallarle el cálculo de reversa.

El incidente se reportó a eso de las 16:30 horas en el canal Rodhe, a la altura del puente vehicular ubicado en la intersección de la calle Praxedis Balboa con Ribera del Sur, entre las colonias Santa Cecilia y Riberas de Rancho Grande.

A las autoridades y cuerpos de emergencia se les reportó que una camioneta había caído al caudal.

Los peritos de Tránsito y Vialidad acudieron a tomar conocimiento del percance donde se encontraba en el interior del canal Rodhe una camioneta de la marca Mercedes-Benz de color blanco de reciente modelo y el conductor de la unidad motriz resultó ileso.

El automovilista comentó que la camioneta es de un empresario, y que es él es empleado, resaltando que transitaba de sur a norte por la calle Praxedis Balboa, donde al equivocarse de ruta optó por realizar una maniobra echándose de reversa, por lo que al no haber bordo en el canal, terminó cayendo en el caudal del canal Rodhe.