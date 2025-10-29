Encuentran en baldío cadáver de una mujer

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío.

Los hechos del hallazgo ocurrieron alrededor del mediodía en un terreno baldío ubicado en la avenida Circuito Los Cedros, frente a las calles Orquídeas y Margaritas del fraccionamiento Jarachina Norte, mediante una llamada al 911 que alertó a las autoridades.

Como primer respondiente, arribaron elementos de la Guardia Estatal que atendieron el reporte ingresado al C5, por lo que al inspeccionar en el área de la maleza del terreno baldío, confirmaron los olores fétido y a cadáver en avanzado estado de descomposición en el sitio; por ello realizaron el acordonamiento de la escena del hallazgo, señalando en primeras versiones que se podría tratar de un hombre sin vida.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales ingresaron a la escena del hallazgo realizando las diligencias correspondientes y recopilación de indicios; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver de la persona sin vida a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades investigadoras resaltaron que el cadáver se trataba de una mujer hasta el momento en calidad de No Nombre y que era importante la autopsia para determinar las causas de muerte porque no podría precisar a simple vista.



