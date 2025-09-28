Hallan cádaver en predio

Autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre de la tercera edad en un terreno baldío.

Los hechos del hallazgo se registraron alrededor de las 13:00 horas en terreno baldío ubicado en el viaducto Reynosa a la altura del fraccionamiento Halcón, esto por integrantes de un colectivo de búsqueda.

Los integrantes del colectivo indicaron que recibieron un llamado en sus redes sociales que les informaron de un cadáver en dicha área, por lo que se realizaron acciones de explotación y rastreo dando con el positivo de búsqueda; posteriormente notificaron a las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo donde ingresaron al área acordonada para realizar las diligencias correspondientes; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre.

Las autoridades señalaron que la víctima podría ser un hombre de la tercera edad identificado como Eulogio Cruz, de 77 años de edad, quien se encontraba en calidad de no localizado desde el miércoles 17 del mes y año en curso, quien salió de su domicilio y no regresó.