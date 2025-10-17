Hallan cadáver en el Anzaldúas

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia.

Los hechos del hallazgo ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en el bordo del canal Anzalduas, a la altura de la colonia Rancho Grande de Módulo 2000, por elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de Protección Civil del Estado que arribaron tras atender un reporte anónimo que refería que en el sitio se encontraba una persona lesionada presuntamente.

Los uniformados y cuerpos de emergencia que confirmaron al hombre sin vida realizaron el acordonamiento del área del hallazgo y señalaron que la víctima presentaba huellas de violencia ocasionada por golpes.

Agentes de la Policía Investigadora y elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se constituyeron en la escena del hallazgo, donde realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles indicios que anexarán a la carpeta de investigación por el delito de homicidios.

Los peritos criminólogos realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades investigadoras resaltaron que el ahora occiso es el padre de familia de una menor de edad que hace unos días había presentado denuncia y realizó el señalamiento contra uno de sus tíos por el delito de violación, por lo que las investigaciones se encuentran en curso por el ataque sexual y están por determinar si el homicidio está relacionado con el caso.



