Localizan sano y salvo a joven de 19 años desaparecido el lunes

En horas de la madrugada se informó que había sido localizado con vida el Christian Abdyel Montañez Gonzalez de 19 años de edad, quien se encontraba en la calidad de desaparecido desde el pasado lunes 25 de mes y año en curso.

Cabe hacer mención que el día de ayer las autoridades, familiares y colectivo de búsqueda amor por los desaparecidos en tamaulipas realizaron acciones de búsqueda en la colonia La Cañada.

Los familiares del joven indicaron que localizaron al joven en horas de la madrugada por lo que fue ingresado al hospital general para una revisión médica, resaltando que encuentra bien solo fue para una valoración médica nada de gravedad.