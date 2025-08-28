Intensifican colectivos búsqueda de Christian Abdyel Montañez González

El día de ayer, autoridades y colectivos de búsqueda iniciaron acciones de búsqueda para intentar localizar al joven Christian Abdyel Montañez González, quien se encuentra en calidad de no localizado desde el pasado lunes.

La denuncia se presentó ante la unidad investigadora de personas no localizadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por los familiares del joven Christian Abdyel Montañez González, de 19 años de edad, quien el pasado lunes 25 de agosto del presente año no tuvo contacto con él.

Los familiares del joven declararon que dicho día su ser querido salió a tempranas horas de su domicilio con dirección a la universidad UMAN donde estudia, resaltando que detectaron que el joven tomó una trayectoria que pasa por la colonia La Cañada, pero horas más tarde se dieron cuenta de que Christian no llegó a su fuente de estudios y no regresó a la casa, por lo que acudieron a solicitar ayuda a las autoridades y al colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas.

Derivado de la denuncia presentada, las autoridades de la Comisión de Búsqueda de Estado, con apoyo de la Guardia Nacional, agentes investigadores, SEDENA, personal integrante del colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas y familiares, llevaron a cabo acciones de búsqueda en la colonia La Cañada y sectores aledaños, siendo la ruta que tomó presuntamente el joven ahora en calidad de desaparecido.