Inician búsqueda de joven no localizada

La comisión de búsqueda del Estado, en compañía del colectivo de búsqueda y familiares, inició acciones de búsqueda para dar con una víctima no localizada.

Familiares de la joven mujer identificada como Esmeralda Castillo López, de 31 años de edad, presentaron la denuncia formal por desaparición ante la unidad investigadora de personas no localizadas, quien desde el pasado día diez del mes y año en curso no tiene comunicación con su familia.

Derivado de la denuncia presentada y el apoyo del colectivo de amor por los desaparecidos en Tamaulipas, se procedió con los operativos de búsqueda para dar con su paradero por la comisión de búsqueda del Estado.

El despliegue de búsqueda se conformó por el colectivo de amor por los desaparecidos en Tamaulipas, la comisión de búsqueda, elemento de la Policía Investigadora, Guardia Nacional y Guardia Estatal; se inició el día de ayer en la colonia Arcoíris y sectores aledaños, siendo su último rastro de ella, resaltando que se utilizó perro de rastreadores.

El Colectivo y familiares señalaron que la mujer no localizada se encuentra en tratamiento por cuestiones de salud y de depresión, por lo que piden a la ciudadanía que, si la observan, llamen al número de emergencia 911 o 089 con las autoridades, o en su caso, contactar al colectivo en sus redes sociales Desaparecidos en Tamaulipas colectivo amor.