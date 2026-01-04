Realiza colectivo más de cincuenta hallazgos

El colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas es su búsqueda y exploración por diversos sectores de la localidad; realizaron más de cincuenta hallazgos positivos en el 2025, que dejaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Esta lamentable estadística es brindada por los integrantes del colectivo representados por Edith Gonzalez Treviño, que resaltaron que sus recorridos de búsqueda, rastreo y exploración por los cientos de lugares en el 2025 dieron resultados al realizar los cincuenta y dos positivos por sus integrantes conformados por ciudadanos que tienen a una persona no localizada, por lo que cada hallazgo es un aliento de esperanza para ellos.

¿Qué hallazgos realizó el colectivo en Tamaulipas?

A estas cifras se les suman seis hallazgos positivos que se llevaron a cabo en coordinación del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda en Tamaulipas tras una denuncia presentada en tiempo y forma.

En estos hallazgos positivos se detectaron cuarenta y cuatro lugares con restos óseos humanos calcinados en sectores a las afueras de la ciudad, que fueron acordonados y examinados por el personal de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas.

Tras los recorridos de búsqueda, localizaron trece cuerpos sin vida, algunos de ellos tras atender un reporte anónimo realizado a sus redes sociales alertándoles de las personas sin vida en los lugares.

Detalles sobre los hallazgos de restos óseos en Tamaulipas

Durante estas acciones de exploración de terrenos ubicaron siete fosas clandestinas y trece localizaciones de restos óseos humanos en la superficie; de estos hallazgos positivos, cincuenta se encuentran en procesamiento de las autoridades correspondientes.

Los integrantes del colectivo resaltaron que estas estadísticas de hallazgos positivos dejan en evidencia a las autoridades, ya que la mayoría fueron realizadas por el colectivo que realiza estos trabajos de búsqueda, exploración y rastreo por diversos sectores, y que en este 2026 continuarán realizando esta labor para dar una esperanza a las familias que tienen a un familiar no localizado.