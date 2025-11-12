Brindan policías taller de prevención en primaria

Agentes de policía investigadora brindaron un taller de prevención a personal docente y alumnos de una escuela primaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), da continuidad a la Campaña Permanente de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión" en la zona norte del estado.

Como parte de estas acciones de proximidad social y en coordinación con la Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa, los agentes investigadores de la unidad de combate al secuestro y extorsión Zona Norte acudieron a la Escuela Primaria Maestro Rafael Ramírez Castañeda, en la Colonia López Portillo.

Esto con el objetivo de promover la cultura de la prevención del delito y salvaguardar la integridad física y mental del alumnado, en donde doce profesores educativos y más de trescientos alumnos recibieron la información de importación y medida de prevención.

Durante la jornada, se impartieron pláticas preventivas a alumnos y docentes, abordando temas cruciales relacionados con la prevención de secuestro y extorsión.

La actividad incluyó la entrega de material impreso educativo, con información sobre medidas de prevención, recomendaciones para evitar ser víctimas y los canales de denuncia disponibles a través de la plataforma oficial de la Fiscalía Digital.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones educativas y la comunidad, fortaleciendo la prevención del delito y la seguridad de todos los ciudadanos.



